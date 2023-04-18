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Из Москвы стартовала «Большая Арктическая экспедиция»

Из Москвы стартовала «Большая Арктическая экспедиция»

Московских школьников отправили в Арктику — прямо в аэропорту Шереметьево стартовала «Большая Арктическая экспедиция» (БАЭ)! Подростков разделили на две группы: первая — спортивная, ей предстоит пройти 145 километров до самой Северной точки Евразии.

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