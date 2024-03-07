Спецборт МЧС направили из Новосибирской области в Тыву

Специальный борт МЧС России с обогревателями отправлен в Тыву после пожара на ТЭЦ. МЧС России направило специальный борт с тепловыми пушками и обогревателями в Республику Тыва из Новосибирской области для помощи жителям, оставшимся без тепла после пожара на ТЭЦ.
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