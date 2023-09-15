Ирина Хакамада: «В “надежный тыл” я не верю. В 21 веке надежный тыл – это ты сама…»

♀♂ Гостиная для друзейОбществоПодписатьсяИрина Хакамада: «В “надежный тыл” я не верю. В 21 веке надежный тыл – это ты сама…» Ирина Муцуовна Хакамада в 1995 году была названа журналом «Тайм» политиком XXI века в числе 100 известных женщин мира.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииШКИПЕРС какого это бодуна вдруг вспомнили о Хакамаде ?Ответить11 час.epobedimskiЖива еще,курилка!Ответить6 час.Светлана РейнбахНАВЕРНО ЗАПЛАТИЛА КОМУ ТО РАЗ КТО ТО РЕШИЛ НАПИСАТЬ- "КАКАЯ ОНА УМНАЯ"...Ответить6 час.
Свежие комментарии