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Ирина Хакамада: «В “надежный тыл” я не верю. В 21 веке надежный тыл – это ты сама…»

Ирина Хакамада: «В “надежный тыл” я не верю. В 21 веке надежный тыл – это ты сама…»

Ирина Муцуовна Хакамада в 1995 году была названа журналом «Тайм» политиком XXI века в числе 100 известных женщин мира.

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Комментарии
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ШКИПЕР
С какого это бодуна вдруг вспомнили о Хакамаде ?
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11 час.
epobedimski
Жива еще,курилка!
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6 час.
Светлана Рейнбах
НАВЕРНО ЗАПЛАТИЛА КОМУ ТО РАЗ КТО ТО РЕШИЛ НАПИСАТЬ- &quot;КАКАЯ ОНА УМНАЯ&quot;...
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6 час.

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