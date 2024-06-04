Федеральные эксперты в сфере экологии оценили влияние федпроекта «Чистый воздух» на здоровье граждан

МОСКВА, 4 мая, ФедералПресс. Общественный совет при Минприроды России на площадке ХV Международного форума «Экология» представил результаты исследования «Качество атмосферного воздуха: характеристики опасных загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека» (полный текст доклада опубликован на сайте Общественного совета при Минприроды России).