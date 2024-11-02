Трамп предрек новую Великую депрессию в США в случае победы Камалы Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис страну ожидает экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 1929-1939 годов.
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