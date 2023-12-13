Reposted (Vladimir Sharypov): Обсуждаем городской бюджет на 2024 год Есть много хороших новостей , но о них позже, иначе нечитаемый по объему текст будет + еще ивгордума окончательно не утвердила.
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Reposted (Vladimir Sharypov): Обсуждаем городской бюджет на 2024 год Есть много хороших новостей , но о них позже, иначе нечитаемый по объему текст будет + еще ивгордума окончательно не утвердила.