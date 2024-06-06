Ушастые медузы скоро заполонят Азовское море: о чем предупредили эксперты?

«Уже отдельные экземпляры в акватории Азовского моря встречаются. Вода на мелководье уже прогрелась, но там, где в среднем глубины 4 метра и более, вода еще остается достаточно холодной», заявляет эксперт.
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