Чемпион мира Терещенко назвал потерей возможное отсутствие Гусева у "Динамо"

Чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в интервью Legalbet заявил, что московское "Динамо" может испытать большие проблемы, если нападающий Никита Гусев пропустит часть серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с челябинским "Трактором".