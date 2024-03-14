Чемпион мира Терещенко назвал потерей возможное отсутствие Гусева у "Динамо"

Чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в интервью Legalbet заявил, что московское "Динамо" может испытать большие проблемы, если нападающий Никита Гусев пропустит часть серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с челябинским "Трактором".
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