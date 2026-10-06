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Единый расчетный центр Подмосковья расширил онлайн-консультации для жителей

Единый расчетный центр Подмосковья расширил онлайн-консультации для жителей

Жителям Подмосковья не обязательно посещать офис расчетного центра, чтобы получить разъяснения по квитанциям за коммунальные услуги.

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