Спикер ВВС Игнат: военные РФ используют электромагнитные импульсы для обмана ПВО

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские военные используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана систем противовоздушной обороны (ПВО), передает РИА Новости.
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