"Росэнергоатом" сообщил, что Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС работает в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости в концерне "Росэнергоатом". Новость об этом поступила после того, как в Росгвардии сообщили, что возле станции нашли и обезвредили суббоеприпас кассетного снаряда к ракетной системе залпового огня HIMARS.
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