"Росэнергоатом" сообщил, что Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС работает в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости в концерне "Росэнергоатом". Новость об этом поступила после того, как в Росгвардии сообщили, что возле станции нашли и обезвредили суббоеприпас кассетного снаряда к ракетной системе залпового огня HIMARS.