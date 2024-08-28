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"Росэнергоатом" сообщил, что Курская АЭС работает в штатном режиме

"Росэнергоатом" сообщил, что Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС работает в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости в концерне "Росэнергоатом". Новость об этом поступила после того, как в Росгвардии сообщили, что возле станции нашли и обезвредили суббоеприпас кассетного снаряда к ракетной системе залпового огня HIMARS.

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