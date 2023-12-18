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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дербушева о ковиде в олимпийский сезон: «Под покровом ночи выходишь на трассу тренироваться. Старалась не попасться никому на глаза»

В ноябре 2021 года россиянка Тамара Дербушева сдала положительный тест на коронавирус во время этапа Кубка IBU в норвежском Шушене.

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