Маррей пробился во второй круг турнира в Майами

Энди Маррей на старте турнира в Майами обыграл Маттео Берретини. В Майами завершился матч первого круга харового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором экс-первая ракетка мира Энди Маррей встречался с Маттео Берретини.