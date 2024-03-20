Маррей пробился во второй круг турнира в Майами

Энди Маррей на старте турнира в Майами обыграл Маттео Берретини. В Майами завершился матч первого круга харового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором экс-первая ракетка мира Энди Маррей встречался с Маттео Берретини.
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