Герой России Корольков пообещал провести уроки мужества в школах Рязанского района

Любой труд на благо родного города и страны — это настоящее проявление патриотизма Герой России Аркадий Корольков заявил, что в новом учебном году проведет уроки мужества в школах Рязанского района Москвы.
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