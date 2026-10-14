Рост вложений банков в корпоративные облигации резко замедлился

Банки заметно замедлили вложения в корпоративные облигации. В августе 2026 года объем их требований по таким бумагам вырос на 45 млрд рублей, что почти в шесть раз меньше, чем за тот же месяц 2025 года, следует из данных ЦБ, проанализированных «Известиями».