Рост вложений банков в корпоративные облигации резко замедлился

Банки заметно замедлили вложения в корпоративные облигации. В августе 2026 года объем их требований по таким бумагам вырос на 45 млрд рублей, что почти в шесть раз меньше, чем за тот же месяц 2025 года, следует из данных ЦБ, проанализированных «Известиями».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВТБ и банковская ...
- Мелони обвинила п...
- SI США предложили пе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым