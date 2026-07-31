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Аргументы недели

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В Белграде обнаружили тело пропавшей 27-летней россиянки

В Белграде обнаружили тело пропавшей 27-летней россиянки

В Сербии произошло жестокое убийство, которое потрясло и местных жителей, и русскоязычную общину. 27-летняя Людмила из Петербурга приехала в Белград и вечером 25 июля собиралась в ночной клуб.

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