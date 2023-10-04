MMORPG Final Fantasy XIV получила дополнение Growing Light Вышло обновление 6.5 Growing Light для MMORPG...

MMORPG Final Fantasy XIV получила дополнение Growing LightВышло обновление 6.5 Growing Light для MMORPG Final Fantasy XIV с новыми заданиями основного сценария, обновлениями Островного святилища, расширенной Duty Support, пятым сезоном PvP, а также новыми рейдами, подземельями и испытанием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)