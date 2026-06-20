Каким же на самом деле странным был багажник у BMW 5-series GT

Помните сборники музыки на кассетах, а затем CD? Те самые диски, где на одной пластинке соседствовали исполнители совершенно разных жанров? BMW 5-Series Gran Turismo был чем-то похож на такой сборник: он смешал идеи обычной пятёрки, X6 и 7-серии в одном автомобиле.