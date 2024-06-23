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Тетрадзе о Хвиче на Евро: «Тусклая игра, не похож сам на себя. Слухи о переходе в «ПСЖ» повлияли на него, думаю»

Тетрадзе о Хвиче на Евро: «Тусклая игра, не похож сам на себя. Слухи о переходе в «ПСЖ» повлияли на него, думаю»

Хавбек «Наполи», которого связывают с «ПСЖ», пока не отметился на турнире результативными действиями.

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