Российская армия освободила Доброполье — важный укрепрайон ВСУ на Харьковском направлении. В ходе боёв уничтожено около 2000 боевиков.
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