Путеводитель по избежанию психических травм: взгляд специалиста

Первая и самая интенсивная реакция на стрессовое событие обычно длится лишь один-два дня. Эта реакция наблюдается как у тех, кто оказался непосредственно затронутым событием, так и у тех, кто узнал о нем из СМИ.
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