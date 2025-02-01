Заноза
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Заноза

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Путин сказал две вещи... и в Вашингтоне и Киеве начинаются «Голодные игры»

Путин сказал две вещи... и в Вашингтоне и Киеве начинаются «Голодные игры»

Подтвержденное в интервью Верховным условие хутору "ничью подпись без стопроцентно безупречной легитимности не примем" больше всего напоминает шахматную вилку.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Да и перевирание слов, характерное для некоторых комментаторов, автора не красит.
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15 час.
S
Sobering
Это не из официальной печати, это из &quot;Конт&quot; , по типу &quot;ЖЖ&quot;. Что касаемо того что написано автором, то он слышал звон, да не знает где он. Верхушек и терминов нахватался, а кто такие глобалисты и ультра глобалисты - автор не знает, как не знает и тот, с чьих слов он писал свою статейку.
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14 час.
Иван Щукин
Да и с Трампом договариваться тоже опасно, сейчас он говорит одно, а завтра другое! Да и вообще с руководством США договариваться на долгосрочную перспективу тоже не факт что они будут эти договоренности соблюдать и тому есть примеры! То есть говорить с ними можно, а вот договариваться опасно! Одним словом надо бить укрофашистов пока есть возможность и обещать договариваться на что нибудь!
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13 час.
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