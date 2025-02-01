Путин сказал две вещи... и в Вашингтоне и Киеве начинаются «Голодные игры»

Это не из официальной печати, это из "Конт" , по типу "ЖЖ". Что касаемо того что написано автором, то он слышал звон, да не знает где он. Верхушек и терминов нахватался, а кто такие глобалисты и ультра глобалисты - автор не знает, как не знает и тот, с чьих слов он писал свою статейку.

Иван Щукин

Да и с Трампом договариваться тоже опасно, сейчас он говорит одно, а завтра другое! Да и вообще с руководством США договариваться на долгосрочную перспективу тоже не факт что они будут эти договоренности соблюдать и тому есть примеры! То есть говорить с ними можно, а вот договариваться опасно! Одним словом надо бить укрофашистов пока есть возможность и обещать договариваться на что нибудь!