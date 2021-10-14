smi.today

1 646 подписчиков

Огромный митинг за Саакашвили. Что будет дальше

Огромный митинг за Саакашвили. Что будет дальше

Рекордное за последние годы число участников – около 50 тысяч человек – собрал митинг с требованием освободить экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы, который провела его партия в центре Тбилиси.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх