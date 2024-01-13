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Пермские контролеры помогли задержать восемь человек, находящихся в розыске

Пермские контролеры помогли задержать восемь человек, находящихся в розыске

Составлено более 11 000 протоколов о неоплате проезда пассажирами.В течение года пермские контролеры помогли задержать восемь человек, которые числятся в федеральном розыске, как сообщили представители городской администрации Перми.

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Комментарии
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Betahon
Привлекательная тенденция...В царской России все дворники состояли осведомителями охранки, имели штатный свисток и получали за успешную работу вознаграждение. Почему бы не восстановить такую традицию и для контролеров ...по совместительству...
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