Клинические испытания продолжаются: в России создали уникальный препарат от рака

Российская компания «Лина М» разработала лекарство от рака на любой стадии — «Афотид». Клинические испытания начались в 2017 году, но были приостановлены, так как Министерство промышленности и торговли РФ потребовало расторжения госконтракта.
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