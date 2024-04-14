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Монте-Карло (ATP). Финал. Рууд сыграет с Циципасом

Сетка турнира здесь. Rolex Monte-Carlo Masters Монте-Карло, Монако 7 – 14 апреля 2024 ATP 1000 Призовой фонд – 5 950 575 евро Открытые корты, грунт Финал Каспер Рууд (Норвегия)  Стефанос Циципас (Греция) Дата проведения 14 апреля, 16.

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