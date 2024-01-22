В Дагестане отравились девять человек, прокуратура проводит проверку

В Дагестане девять человек отравились угарным газом. ЧП произошло в частном доме, по предварительным данным, причина в неисправности газового оборудования и нарушении техники безопасности при его установке.
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