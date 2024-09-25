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Царьград

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Союзники Украины хотят напрямую обратиться к Путину, минуя план Зеленского

Союзники Киева не питают надежд по поводу так называемого плана победы Зеленского и хотят обратиться к Владимиру Путину лично.

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