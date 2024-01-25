Китай ценит подтверждение Филиппинами своей приверженности политике одного Китая -- МИД КНР

Пекин, 24 января /Синьхуа/ -- Китай ценит тот факт, что Филиппины подтвердили свою приверженность политике одного Китая, подчеркнули, что Тайвань является китайской провинцией, и заявили, что не поддерживают "независимость Тайваня".
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