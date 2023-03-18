Щиты индейцев прерий

Щит является древнейшим видом защиты одного человека от нападения другого. Сначала это была парирующая палка со сквозной рукояткой, которой отбивали летящее копье, но потом люди додумались до того, чтобы приделать к ней некую плоскую поверхность, способную остановить вражеское оружие.
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