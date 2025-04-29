НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

За прошедшую неделю ковидом заразились 76 человек

За прошедшую неделю ковидом заразились 76 человек

С 21 по 27 апреля заболеваемость COVID-19 составила 3,3 случая на 100 тысяч человек. В Роспотребнадзоре воронежцам напомнили простые правила, которым стоит следовать в случае заражения: необходимо оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, а также не заниматься самолечением и сразу же обращаться к врачам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх