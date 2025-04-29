За прошедшую неделю ковидом заразились 76 человек

С 21 по 27 апреля заболеваемость COVID-19 составила 3,3 случая на 100 тысяч человек. В Роспотребнадзоре воронежцам напомнили простые правила, которым стоит следовать в случае заражения: необходимо оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, а также не заниматься самолечением и сразу же обращаться к врачам.