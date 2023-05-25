Федеральное агентство новостей №1

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Mysl Polska: туристы из Польши устроили «пляжно-барные войны» с россиянами на курортах в Турции

Mysl Polska: туристы из Польши устроили «пляжно-барные войны» с россиянами на курортах в Турции

Польские туристы устроили «пляжно-барные войны» с россиянами на турецких курортах. Об этом написал обозреватель издания Mysl Polska Конрад Ренкас.

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