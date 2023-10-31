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«После трех предупредительных выстрелов четвертый делайте в лоб»: Кадыров дал совет правоохранителям по разгону беспорядков

«После трех предупредительных выстрелов четвертый делайте в лоб»: Кадыров дал совет правоохранителям по разгону беспорядков

После позавчерашних массовых беспорядков в Дагестане, где толпа агрессивно настроенных людей ворвалась на территорию аэропорта Махачкалы, свой комментарий по поводу подобных событий оставил и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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