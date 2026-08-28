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Пункт-А

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30% - настоящее безумие: россиянам не нужны такие высокие займы под кредиты

30% - настоящее безумие: россиянам не нужны такие высокие займы под кредиты

Поэтому за два года те снизились почти на треть. Сфера розничного кредитования в России находится в откровенном упадке: сегодняшние темпы выдачи займов в полтора-два раза ниже, чем в первой половине 2024 года, резюмирует «Московский комсомолец».

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