Бродила в войсках недобрая мудрость: «Чтобы в Военторге навести порядок, надо ежедневно одного воен-торговца расстреливать за завтраком, второго за обедом, третьего за ужином. Может быть, это подействует»

Любовь Разбицкая Да отрезать этому пидорку=тимуру иванову уши и отрубить руки (вор же) тоже самое с потаскушкой светой их великовозрастными детями и подельниками. Конфисковать всё возможное имущество и счета в том числе у из водителей и прочих слуг. И всю эту шоблу с ивановым в окопы первые ряды. Шлак России не нужен. И содержать уродов в той тюрьме Не нужно

Любовь Разбицкая Это как можно при СВО. Конфисковать всё в пользу государства. Всех по статье. И в окопы мразей с отрезанными ушами и отрубленными руками. Пусть свою смерть сами встретят уроды.