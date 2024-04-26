Бродила в войсках недобрая мудрость: «Чтобы в Военторге навести порядок, надо ежедневно одного воен-торговца расстреливать за завтраком, второго за обедом, третьего за ужином. Может быть, это подействует»
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Комментарии
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Да отрезать этому пидорку=тимуру иванову уши и отрубить руки (вор же) тоже самое с потаскушкой светой их великовозрастными детями и подельниками. Конфисковать всё возможное имущество и счета в том числе у из водителей и прочих слуг. И всю эту шоблу с ивановым в окопы первые ряды. Шлак России не нужен. И содержать уродов в той тюрьме Не нужно
Это как можно при СВО. Конфисковать всё в пользу государства. Всех по статье. И в окопы мразей с отрезанными ушами и отрубленными руками. Пусть свою смерть сами встретят уроды.
"●уверенный в благополучии своих детей посредством достойного вознаграждения за своё служение и ненормированный труд."-вот это только одно и соблюдается, т.к. там не только достойное вознаграждение, но и ворованное
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