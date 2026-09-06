10 лет спустя: как сложилась судьба победителей шоу «Ты супер!»

На 6 сентября 2026-го назначена дата выхода юбилейного сезона шоу «Ты супер!», в списке участников которого публика увидела имена победителей и звезд прошлых этапов проекта.
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