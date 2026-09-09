Сахарная бомба: Ямал вышел в лидеры рейтинга РФ по потреблению газировки

Ямал занял третью строчку рейтинга регионов России по потреблению газировки на душу населения. Неутешительными данными поделился канал «Ямал здоров!» в «Максе».
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