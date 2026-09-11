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Царьград

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МЧС сообщило о гибели 12 человек в ДТП в Архангельской области

МЧС сообщило о гибели 12 человек в ДТП в Архангельской области

В Архангельской области в результате столкновения автобуса и грузовика погибли 12 человек. Об этом сообщили в МЧС.

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