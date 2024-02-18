На Алтае закрыли пять школ из-за роста заболеваемости гриппом и COVID

Всего с 10 по 16 февраля в больницы Горного Алтая обратились 1420 местных жителей по поводу ОРВИ и гриппа В Республике Алтай сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом.
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