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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Нестеров: «Хоккей – один из ведущих видов спорта в России, о нем надо говорить больше, как о футболе. Чем больше у нас будет медийных хоккеистов, тем лучше»

– Вы активно ведете социальные сети, снимаете юмористические ролики, публикуете личные фотографии. Хотели бы развивать свою медийность? – Почему бы и нет.

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