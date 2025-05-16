Украинские беспилотники под утро атаковали Крым: под ударами Севастополь, Симферополь и южное побережье Киевская хунта снова предприняла попытку атаки Крыма, системы ПВО работали над Севастополем и Ялтой.
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Украинские беспилотники под утро атаковали Крым: под ударами Севастополь, Симферополь и южное побережье Киевская хунта снова предприняла попытку атаки Крыма, системы ПВО работали над Севастополем и Ялтой.
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