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ИА Регнум

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Ким Чен Ын пообещал всегда поддерживать Россию

Ким Чен Ын пообещал всегда поддерживать Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать Россию и российский народ. Соответствующее заявление глава государства сделал в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину, направленной 14 сентября.

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