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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Перес, Бутрагеньо и Пирри посетят Сеуту, чтобы заверить город в поддержке «Реала». Мбаппе, Винисиус и Конате скрыли надпись на майках на акции в честь местных жителей

В пятницу президент «Реала» Флорентино Перес отправится в Сеуту, сообщает Marca со ссылкой на новость OK Diario.

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