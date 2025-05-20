❗️ВНИМАНИЕ! Отключение электроэнергии запланировано в связи с проведением земляных работ по прокладке водопровода ООО "ЖСК Новострой" с 10.
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❗️ВНИМАНИЕ! Отключение электроэнергии запланировано в связи с проведением земляных работ по прокладке водопровода ООО "ЖСК Новострой" с 10.