Я поняла, что совершила ужасную глупость, переехав в дом престарелых - и причина совсем не в отношении персонала

Да я очень сожалею о том, что однажды решилась переехать в пансионат для пожилых людей, а проще говоря, в дом престарелых.
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