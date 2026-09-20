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Царьград

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В Петербурге рецидивист жестоко избил 60-летнюю женщину в Парголово

В Петербурге рецидивист жестоко избил 60-летнюю женщину в Парголово

В Петербурге задержан 47-летний мужчина, подозреваемый в нанесении тяжких травм пожилой женщине. Инцидент произошёл в Выборгском районе города, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

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