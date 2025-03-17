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Царьград

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В Приморье расследуют убийство стада оленей: шокирующее видео в соцсетях

В Приморье расследуют убийство стада оленей: шокирующее видео в соцсетях

В Приморье разразился скандал после появления видео, где на поляне обнаружены шкуры оленей. Представитель местного министерства подтвердил выезд правоохранителей и охотоведа на место происшествия для расследования инцидента в Тернейском районе.

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