В Китае нашли огромного морского дракона возрастом 250 миллионов лет

Палеонтологи обнаружили почти полный скелет диноцефалозавра. В Китае нашли окаменевшие останки диноцефалозавра — морского ящера с длинной шеей, напоминающего восточного дракона и жившего около 250 миллионов лет назад.
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