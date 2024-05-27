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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе

Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 27 мая и 30 мая с 8 до 13 часов (на 20- 40 минут), и с 15 до 20 часов (на 20 - 40 минут) отключат свет в населенных пунктах: П.

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