Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 27 мая и 30 мая с 8 до 13 часов (на 20- 40 минут), и с 15 до 20 часов (на 20 - 40 минут) отключат свет в населенных пунктах: П.