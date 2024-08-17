ТАСС: причиной уголовного дела блогера Камикадзе Ди стали его видеоролики о СВО

Причиной возбуждения уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Иванова, более известного как Камикадзе Ди, о фейках о Вооруженных силах Российской Федерации стали его видеоролики на видеохостинге YouTube.
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